Schlepper in Haft wirft Justizwache „Folter“ vor

Märchenstunde mit Geschichten wie aus 1001 Nacht am Landesgericht Eisenstadt. Ein Syrer musste sich wegen Verleumdung gegenüber mehreren Justizwachebeamten verantworten. Doch der Reihe nach. 2015 kam der Mann nach Österreich und erhielt Asyl. Die 2100 Euro, die er zuletzt pro Monat in seinem Job verdiente, reichten ihm wohl nicht – er wurde zum Schlepper, brachte Illegale nach Österreich: Festnahme, 20 Monate Haft! In der Justizanstalt Eisenstadt kam es am 23. Dezember zu einem Vorfall. Issam A. verhielt sich aggressiv.