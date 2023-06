Hoffenheim: Mäzen Hopp gibt Stimmenmehrheit zurück

In Abwesenheit von Dietmar Hopp ist die Stimmrechtsmehrheit des jahrelangen Mäzens beim deutschen Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim an den Mutterverein rückübertragen worden. Ein entsprechender Antrag des Vorstandes wurde bei der Mitgliederversammlung des Vereins am Montag in Sinsheim mit großer Mehrheit angenommen. Damit kehrt die TSG nach acht Jahren zur 50+1-Regel zurück.