König Charles zunehmend „frustriert“ wegen Harry

Prozess gegen „Mirror“-Verlag“

Harry war zuletzt in der vergangenen Woche in Großbritannien, wo er zwei Tage lang vor dem High Court als Zeuge unter Eid gegen den „Mirror“-Verlag (MGN) aussagte, dem der 38-Jährige vorwirft, ihn illegal abgehört zu haben und so an intime Informationen gelangt zu sein.