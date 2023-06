Harry verärgert Richter wegen Kindergeburtstag

Die Reporter vor den Royal Courts of Justice - siehe Video oben - warteten am Montag umsonst darauf, dass Prinz Harry auftaucht. Und nicht nur sie ärgerten sich über den Royal. Das Gericht erteilte dem Prinzen eine Rüge, weil dieser am ersten Tag des Prozesses gegen den Herausgeber der britischen Zeitung „Mirror“ wegen des Geburtstags seiner Tochter Lilibet nicht anwesend war.