„Stadtkind aus Europa hätte das nicht überlebt“

Das Drama begann am 1. Mai, als die Gruppe einen Routineflug mit einer Cessna 206 von Araracuara in die Stadt San Jose del Guaviare unternahm. In einem Land mit so dichtem Dschungel sind Leichtflugzeuge und Boote oft die einzigen praktikablen Transportmittel. Wenige Minuten nach dem Start der 350 km langen Reise meldete der Pilot Probleme mit dem Motor und das Flugzeug verschwand vom Radar.