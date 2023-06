Wo sich Vorarlberger Verkehrsberuhigung wünschen

Österreich sei ein Autoland, meinte jüngst Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Vorarlberg ist da keine Ausnahme. Viele Gemeinden stöhnen unter den Blechlawinen, die sich tagtäglich durch die Straßen wälzen, etwa Lustenau oder Alberschwende. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) wollte es nun genau wissen: Wo werden in Vorarlberg Verkehrsberuhigungen gewünscht? Auf einer virtuellen Landkarte konnten die Bürger und Bürgerinnen Markierungen setzen - derer gibt es nun 466 in 52 Gemeinden. Die so erhobenen Daten werden vom VCÖ an die jeweiligen Gemeinden weitergeleitet. Im Raum Bregenz wurden 92 Stellen markiert, im Raum Dornbirn waren es gleich 192.