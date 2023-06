Phoenix: Elektro-Indiepop mit Kunstverständnis

Ähnlich wie Daft Punk oder ihre großen Heroen Kraftwerk setzen auch Phoenix darauf, die Musik und nicht die handelnden Personen in den Mittelpunkt zu stellen. „Wir kämpfen natürlich nicht dagegen an, wenn wir gemeinsam auf der Bühne funktionieren und beachtet werden, aber wir stellen uns selbst nicht ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Aber natürlich interessieren mich als Fan von Musik auch die Individuen, die hinter dem Sound stecken. Ich lese daher auch sehr viele Biografien. Ich würde sagen, wir sind irgendwo in der Mitte verortet. Nicht nach vorpreschend und auch nicht versteckt.“ Die Rückkehr nach Österreich ist jedenfalls längst fällig. Bislang stehen nur ein Auftritt 2004 vor dem Schloss Schönbrunn in Wien und einer beim Out Of The Woods Festival 2017 in Wiesen zu Buche. Jetzt geht es endlich auch nach Linz.