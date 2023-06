Expertin zu Männergewalt-Studie: „Rückschritt“

Abhängigkeit ist „Nährboden für Gewalt“

Als Frau von einem Mann abhängig zu sein sei ein „Nährboden für Gewalt“ - alleine die Frauen-Teilzeitquote von rund 50 Prozent in Österreich zeigt aber, dass „das Machtverhältnis in vielen Beziehungen in Österreich noch immer verschoben ist“, sagt Gosch.