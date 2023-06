Jessica Alba zeigt stolz ihre hübsche Tochter

Alba gratulierte Tochter zum Geburtstag

Erst vor wenigen Tagen gratulierte die Schauspielerin ihrer Ältesten auf der Foto-Plattform zudem zum Geburtstag. Zu einem Video, in dem sie viele Erinnerungen an die letzten 15 Jahre teilte, schrieb Alba sichtlich gerührt: „Ich bin so stolz darauf, wer du geworden bist, meine Honorcita. Du bist alles und noch mehr, mein kleines Mädchen: freundlich, motiviert, fürsorglich, intelligent, mutig, albern, unabhängig, emotional, kreativ, weise, rebellisch ... alles. Vielen Dank, dass du so eine unglaublich liebevolle Tochter und die beste große Schwester für Haven und Hayes bist.“