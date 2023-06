Wie ein „Todesort“ Brücken zur Gegenwart schlägt

Der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim in Alkoven/Oberösterreich hat sein 20-Jahre-Jubiläum. Der Historiker Florian Schwanninger arbeitet an diesem einstigen „Todesort“, der in der Ausstellung „Wert des Lebens“ auch aktuelle ethische Fragen stellt. Den Bezug zu heute findet er brisant und wichtig.