Pro-russische Argumente bei „Friedensgipfel“

Ersatzlocation für „Friedensgipfel“

Dass der „Friedensgipfel“ nicht wie ursprünglich geplant in Räumlichkeiten des ÖGB stattfand, war bei der Veranstaltung selbst nur am Rande ein Thema. Die etwa 350 Personen fassende Ersatzlocation Lorely-Saal in Wien-Penzing war jedenfalls bis zum letzten Platz besetzt, nach einigen Reden wollten die Aktivistinnen und Aktivisten bis Sonntag insbesondere in Arbeitsgruppen weiterdiskutieren und am Montag in einer Pressekonferenz ihre Ergebnisse präsentieren. Der ÖGB hatte die Veranstalter auf Wunsch der Ukraine am Donnerstag ausgeladen. Der ukrainische Botschafter Wassyl Chymynez hatte einige der angekündigten Teilnehmer als „fünfte Kolonne Russlands“ bezeichnet.