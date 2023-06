ÖGB setzt strittigen „Friedensgipfel“ vor die Tür

Der ÖGB selbst war am Dienstag von Aktivisten um die ehemalige Skiläuferin Nicola Werdenigg öffentlich aufgefordert worden, seine Raumzusage an die Veranstaltung zurückzunehmen. Am Mittwoch lehnte es auch der Presseclub Concordia ab, seine Räumlichkeiten in zentraler Lage in der Wiener Innenstadt für eine Pressekonferenz des „Gipfels“ zur Verfügung zu stellen. Bereits am Dienstag hatte sich mit Attac Austria eine der ursprünglichen Veranstalterinnen vom „Internationalen Gipfel für Frieden in der Ukraine“ zurückgezogen.