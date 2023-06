„Friedensgipfel in Wien ist russische Propaganda“

ÖGB lud „Friedensgipfel“ nach Kritik wieder aus

Schon im Vorfeld des „Friedensgipfels“ gab es Kritik. Die Veranstaltung hätte in den Räumlichkeiten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) stattfinden sollen. Weil aber Kritik an den Inhalten und auch den Gästen der Konferenz laut wurde, hatte der ÖGB aber kurzerhand die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten zurückgezogen. Die Veranstaltung findet nun am Wochenende in Wien-Penzing statt.