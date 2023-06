Botschafter kritisiert „Wiener Friedensgipfel“

Am 10. und 11. Juni findet in Wien ein „Internationaler Gipfel für Frieden in der Ukraine“ statt. Dabei soll unter anderem auch eine Erklärung veröffentlicht werden, in der Politiker aufgefordert würden, sich für einen Waffenstillstand und Verhandlungen einzusetzen, wie es von den Organisatoren heißt. Der ukrainische Botschafter in Wien übt bereits im Vorfeld Kritik an der Veranstaltung.