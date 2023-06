Jeden Tag unterwegs in der Waldwildnis

Abschussquoten werden angepasst

Doch junge Bäume brauchen intakte Triebe, um gut zu gedeihen. Sie sind der „Wald der Zukunft“. Um diesen zu fördern, wird nun das Wildtiermanagement angepasst: „Wir werden die Abschüsse in Gebieten mit hohem Verbiss erhöhen, in jenen mit weniger Verbiss reduzieren.“ Die Mindestabschussquote im Nationalpark liegt bei 300 Stück pro Jahr, damit will man aber auskommen.