Ferdinand-Hanusch-Platz: Person von Ast getroffen

Am Ferdinand-Hanusch-Platz läuft aktuell ein Großeinsatz auf Höhe der Schiffsanlegestelle, in der Stadt Salzburg: Nach ersten Informationen des Roten Kreuzes soll dort eine Person von einem abgebrochenem, großen Ast getroffen worden sein, als sie am Gehweg entlang marschierte. Die Person erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.