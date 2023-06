Turbulenzen bei Notlandung: Pilot stürzt auf Boden

Ereignet hat sich der Unfall gegen 14 Uhr. Von Tegelberg in den Ammergauer Alpen in Deutschland startete der 42-Jährige. Geplant hatte er einen Flug nach Breitenberg und wieder zurück. Im Bereich des „Säuling“ in Pflach wurde der Pilot wegen der Windverhältnisse abgetrieben. Folglich wollte er in einem Feld im Pflacher Ortsteil Unterletzen landen.