Der Wolkenbruch am Mittwochnachmittag hat in Wien für mehrere Einsätze der Wiener Berufsfeuerwehr gesorgt. Dramatische Bilder von überfluteten Straßen sorgen im Netz für Aufsehen. Zudem stand die Karlsplatzpassage teilweise unter Wasser. Die Feuerwehr beruhigt allerdings - die Vorkommnisse seien nicht so schlimm gewesen.