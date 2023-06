Unfall in Osttirol forderte einen Verletzten

Ein 64-jähriger Einheimischer war am Dienstag gegen 14.50 Uhr mit seinem Pkw auf der B100 aus Lienz kommend in Richtung Sillian unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein ebenfalls 64-Jähriger mit seinem Wagen auf der L388 im Gemeindegebiet von Mittewald in Richtung der B100. „Im weiteren Verlauf bog dieser, derzeitigen Erkenntnissen zufolge, nach links auf die B100 ab und es kam zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Sillian fahrenden Pkw“, heißt es seitens der Polizei.