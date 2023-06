Lastwagen geriet nach komischem Geräusch in Brand

Auf einer Landesstraße bei Fiss in Tirol geriet Dienstagmittag ein Lkw plötzlich in Brand. Der 42-jährige Lenker hatte kurz zuvor ein komisches Geräusch am Lastwagen wahrgenommen. Der Mann konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Straße war stundenlang gesperrt.