Selenskyj: Waffenruhe führt nicht zu Frieden

Nach Angaben des Vatikans soll der Kardinal helfen, „die Spannungen im Konflikt in der Ukraine abzubauen.“ Papst Franziskus selbst hatte bereits wiederholt Frieden in der Ukraine gefordert. In den ersten Monaten des Kriegs wurde er aber dafür kritisiert, nicht explizit der russischen Seite die Schuld am Krieg zu geben. Nun haben Zuppi und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die „humanitären Beziehungen zwischen der Ukraine und dem Heiligen Stuhl“ besprochen.