UNO-Chef: Waffenruhe scheint derzeit nicht möglich

Nach Einschätzung von UNO-Generalsekretär António Guterres ist eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg derzeit nicht realistisch. „Im jetzigen Moment scheint eine globale Waffenruhe in der Ukraine nicht möglich“, sagte er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in New York. „Das war unser Appell aus humanitären Gründen, aber es scheint nicht möglich.“