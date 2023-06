Nicht für jeden Grashalm den Motor anwerfen

Als Bürohengst entlarvt

Dort, wo ich in Aktion war, ist das Gras danach tatsächlich kürzer als zuvor. Allerdings wirkt es nicht von Hand gemäht, sondern eher so als wären eine Menge Leute durchgetrampelt. Bei den Kollegen sieht das weit besser aus. Und das hat seinen Grund: Sie sind größtenteils Leute vom Villacher Stadtgartenamt, die den Kurs als berufliche Fortbildung machen. „Wir wollen Flächen gesund und schonend mähen, anstatt alles gleich niederzuflecken“, sagt ihr Boss Wolfgang Faller, der mit seinem Team sogar in Zürich in der Schweiz war, wo der Gedanke bereits Konzept ist. Und die machen das schon richtig gut, ich hingegen wurde vom Kurslehrer schon beim Zusammenbauen der Sense als Schreibtischtäter entlarvt.