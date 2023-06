Paris: Vorjahresfinalist Ruud im Viertelfinale

Bei den Frauen sind drei von vier Montag-Achtelfinali gespielt. Auch hier steht die Vorjahres-Finalistin im Viertelfinale: Coco Gauff, die in der zweiten Runde die Vorarlbergerin Julia Grabher ausgeschaltet hatte, besiegte Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 7:5,6:2. Die 19-jährige US-Amerikanerin bekommt es im Kampf um das Halbfinale möglicherweise in einer Neuauflage des Finales mit Iga Swiatek zu tun. Die topgesetzte Polin traf am Abend auf die Ukrainerin Lesia Zurenko.