Aufzug zum Stadtzentrum bleibt ein „steiles“ Thema

Viele Reaktionen gab es auf den „Krone“-Bericht über Ausfälle des Aufzuges beim Arbeiterkammerparkplatz in Waidhofen an der Thaya. Vor allem Leser mit Gehbehinderungen klagten, ohne den Lift nur schwer ins Stadtzentrum gelangen zu können. „Dort befinden sich aber nicht nur ein orthopädischer Schuster oder zwei Optiker, sondern auch viele Geschäfte für den täglichen Bedarf“, erklärt ein Mann mit eingeschränkter Sehkraft, der eben so auf den Aufzug angewiesen ist.