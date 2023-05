Wirbel: Altersschwacher Lift wird Stadtkern-Gift

Um ins Zentrum zu gelangen, nutzen viele die Parkplätze bei der Arbeiterkammer. Der Aufzug, der von dort in die Innenstadt führt, macht in den letzten Jahren aber immer mehr Mätzchen – nicht nur die wiederholten Defekte machen den Besuch zur Tortur. „Über uns lacht schon das ganze Waldviertel. Nirgends wird so wenig auf Menschen mit Gehbehinderung geachtet“, klagt ein Betroffener.