Kogler hofft, dass „in SPÖ Stabilität reinkommt“

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler hat Hans Peter Doskozil am Montag zu seiner Wahl zum neuen SPÖ-Parteivorsitzenden gratuliert. Er glaube, dass es gut für die Republik sei, wenn in größere und „ehemals staatstragende“ Parteien „Stabilität reinkommt“, sagte er am Rande einer Pressekonferenz zur Reform der Ehrenabzeichen.