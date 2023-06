Festspiele in Lamprechtshausen und Unterach

Schnetzer lädt an den Attersee

Beachvolleyball Top-Teams rund um Vizeweltmeister Clemens Doppler, das Veranstalter Duo Flo Schnetzer/Lo Petutschnig sowie weitere Klasseduos spielen von 9. bis 11. Juni um den Titel beim Pro Open in Unterach am Attersee. Bevor in gut einem Monat am anderen Ufer des Attersees in Litzlberg (14.-16. Juli) um Medaillen gespielt wird, lockt der Attersee also schon jetzt die Szene in die Region.