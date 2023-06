Drama auf Zypern: Profitaucher aus Österreich tot

Leblos an Meeresoberfläche entdeckt

Doch unter Wasser bekam der in der internationalen Wracktaucher-Szene angesehene Österreicher aus noch unbekanntem Grund Probleme. Axel S. wurde schließlich leblos an der Meeresoberfläche treibend entdeckt - und umgehend mithilfe der alarmierten Küstenwache an Land und in weiterer Folge in ein Krankenhaus transportiert.