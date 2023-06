Roy Blacks Doppelgänger ist ein Kärntner

Supernase Mike Krüger ist schon in Velden eingetroffen, viele weitere Stars werden ihm demnächst folgen: Die Wörthersee-Gemeinde ist bereit für die große Party! Am Dienstag wird ab 17 Uhr das 30-Jahr-Jubiläum der beliebten TV-Serie „Ein Schloss am Wörthersee“ gefeiert. Außerdem wäre Roy Black – einer der Hauptdarsteller – heuer 80 Jahre alt geworden.