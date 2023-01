In Erinnerung an Roy Black: Doppelgänger gesucht

Allein mit Lisa Film hat er neun Filme in Kärnten gedreht, dazu stand er zwei Jahre in „Ein Schloss am Wörthersee“ als Hotel-Direktor vor der Kamera. Roy Black führte ein Leben auf der Überholspur. Großer Aufstieg, tiefer Fall, Comeback, Geldsorgen und Millionenerfolge. Songs wie „Ganz in Weiß“ oder „Du bist nicht allein“ machten ihn in Europa berühmt.