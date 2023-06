Gleitschirm-Pilot stürzte zehn Meter in die Tiefe

Der Österreicher war gegen 10.30 Uhr auf dem Startplatz Penkenalm in Schwendau zu einem Trainingsflug gestartet. Wie die Polizei mitteilte, erfasste kurz darauf eine Windböe den Gleitschirm, wodurch der Pilot schnell an Höhe verlor. Ein Strömungsabriss wurde dem 54-Jährigen dann endgültig zum Verhängnis: Er stürzte rund zehn Meter in die Tiefe und schlug auf einer Wiese auf.