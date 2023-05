Absturz mit Gleitschirm: Mann (62) schwer verletzt

Schwerer Gleitschirm-Unfall am Donnerstagmittag in der Tiroler Wildschönau im Bezirk Kufstein: Ein 62-jähriger Pilot stürzte kurz nach dem Start mit seinem Schirm in die Tiefe und verletzte sich dabei so schwer, dass ihn der Hubschrauber in die Klinik fliegen musste.