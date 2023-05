Gleitschirmpilot bei Notlandung in Tirol verletzt

Der Deutsche flog am Pfingstmontag bei herrlichem Wetter vom Startplatz Melchboden ab in Richtung des 2095 Meter hohen Penken in den Tuxer Alpen. „Gegen 12.40 Uhr geriet der 61-Jährige in einer Höhe von rund 2200 Meter in Turbulenzen, woraufhin er den Rettungsschirm auslöste“, heißt es seitens der Polizei.