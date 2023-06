Neuer Legionär! VSV legt am Transfermarkt nach

2021/22 in Dornbirn

Hancock kennt die ICE-Liga auch bestens. In der Saison 21/22 spielte er für Dornbirn, kam in 40 Partien auf stolze 35 Punkte. „Ein junger Spieler mit viel Übersicht, dazu ist er auch torgefährlich“, sagt VSV-Geschäftsführer Martin Winkler.