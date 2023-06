Pedalritter fuhr auf Gehsteig: Zwei Verletzte

Auf dem Gehsteig fuhr ein Fahrradfahrer (66) am Freitag in der Tiroler Gemeinde Erl mit seinem E-Mountainbike, was nicht ohne Folgen blieb: Der auf dem Gehsteig Fahrende war auf der Landesstraße 209 in Erl von Niederndorf kommend in Richtung Ortsteil Zollhaus/Zollhausbrücke unterwegs. Im entgegen kam ein anderer Pedalritter, den der 66-Jährige streifte. Beide kamen in der Folge zu Sturz: Der 66-Jährige fiel auf den Gehsteig und erlitt Abschürfungen, der andere Biker fiel auf die Fahrbahn und verletzte sich ebenfalls. Der Zweitbeteiligte verließ anschließend noch vor dem Eintreffen der Polizei die Unfallstelle.