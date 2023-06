SPÖ: Wer wird Chef einer zerrissenen Partei?

609 Delegierte entscheiden heute beim Parteitag in Linz, ob Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler die SPÖ in Zukunft führen wird. Der neue Vorsitzende der Sozialdemokratie muss die zerrissene Partei wieder einen, wenn er Kanzler werden will. Unklares Ergebnis wäre laut Politologen schlechteste Variante.