Doskozil gegen Babler: Wer ist besser geeignet?

Die rote Telenovela nähert sich ihrem Höhepunkt. 609 Delegierte wählen am Samstag in Linz einen neuen SPÖ-Chef. Manche Delegierten hoffen, dass der Sieger zumindest 60 Prozent der Stimmen bekommt, damit die parteiinternen Diskussionen endlich enden. Was spricht für und gegen die zwei Kontrahenten? Die „Krone“ nimmt die beiden Kandidaten Hans Peter Doskozil und Andreas Babler unter die Lupe.