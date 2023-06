300 Bürger protestieren gegen „Polizei-Willkür“

Pizzabote musste in einer Nacht vier Mal zum Alkotest

Was der Gastwirt und seine Mitstreiter damit meinen? „Ich bin Buschauffeur. Auf dem Weg in die Arbeit bin ich um 3 Uhr Früh mit Blaulicht verfolgt worden“, sagt etwa Gottfried Zeferer. Nachsatz: „Wir kennen uns doch im Ort. Ich werde nicht besoffenen in die Arbeit fahren.“ Einen Pizzaboten bat die Polizei laut eigenen Angaben an einem einzigen Abend gleich viermal zum Alkotest. „Jedes Mal, wenn ich eine Pizza ausgefahren habe.“ Selbst Kinder werden demnach laufend kontrolliert.