„Verfolgt & bedroht“: Polizei-Willkür in Gastein?

„Strenge Kontrollen sind absolut notwendig“

Die Polizei selbst will diese Vorwürfe so nicht stehen lassen. Es gebe im Gasteiner Tal nicht mehr Kontrollen auf den Straßen als im restlichen Bundesland, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Aber: Im Kampf gegen Alkolenker macht die Exekutive ernst. „Von 2021 auf 2022 gab es um 50 Prozent mehr Alko-Unfälle in ganz Salzburg“, sagt Landespolizeidirektor-Stellvertreter Burghard Vouk. Damit sei man österreichweit „trauriger Spitzenreiter“. Dieser Entwicklung gelte es mit strikten Kontrollen gegenzusteuern. Knapp 150.000 Alkotests haben die Beamten im vergangen Jahr durchgeführt. Es setzte mehr als 2300 Anzeigen.