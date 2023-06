Regenbogenfahne gehisst

„Ach, wir sollten eigentlich jeden Tag so anfangen! Es ist so schön euch alle an diesem wunderschönen Tag hier zu sehen“, freut sich Lotte de Beer in ihrer Rede über das zahlreiche Erscheinen der Gäste. "Die Volksoper - the peoples‘ opera - soll ein künstlerisches Zuhause für alle sein. Im besten Fall ist Musiktheater eine Übung in Empathie, Identifikation, Akzeptanz, Toleranz und Freude am anders sein. Die LGBTQIA+ Bewegung ist bunt, laut, politisch und sie muss nach wie vor die Stimme erheben und sich gegen Anfeindungen behaupten. Wir sind stolz, dass wir hier eine starke Partnerin sein können. Wir sind ein buntes Haus, ein rosa Haus mit einem sehr diversen Repertoire, einem noch diverseren Ensemble und auch einem unglaublich diversen Publikum. Wir wollen Brücken bauen zwischen unserem Stammpublikum und der Community, zwischen allen Arten von Stimmen, die es in Wien so gibt. Und wir wollen jedes Jahr im Juni auf dieser Bühne Geschichten erzählen über, von und mit der Community. Dieses Jahr haben wir ein besonderes Projekt: „Nicht die Väter“von Minou Bosua und Eelco Smits (am 7. und 9. Juni), in dem sie gemeinsam mit einem schwulen Männerchor die Frage stellen, was es bedeutet, Vater zu sein, was es bedeutet, in der Community Eltern zu sein, Kind zu sein.