Klimaaktionen: Alleine im Mai 166 Festnahmen

Auch im Mai lag der Fokus der Klimaaktivisten auf der Hauptstadt. Während in der Steiermark eine und in Tirol zwei unangemeldete Kundgebungen stattfanden, wurden in Wien 33 Versammlungen gemeldet. 166 Personen wurden festgenommen. „Die Polizei schreitet konsequent ein, wo Menschen gefährdet oder behindert werden. Dabei werden alle rechtlich zulässigen Mittel ausgeschöpft“, sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).