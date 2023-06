Kevin Costner: 50 Millionen-Dollar-Hypothek

Jetzt will er endlich sein Traumprojekt realisieren

Seit 30 Jahren bastelt er schon an einem Western-Filmprojekt mit dem Titel „Horizon“. Dieses setzt Kevin Costner nun endlich in die Tat um. Der 68-Jährige ist so vom Erfolg überzeugt, dass er ans Eingemachte geht. Der Oscargewinner verriet jetzt, dass er 50 Millionen Dollar der Finanzierung selbst mit beisteuert. Er hat dafür sein eigenes Grundstück in Santa Barbara beliehen.