Amber Heard glücklich: „Bye Hollywood, hi Madrid!“

Amber Heard hat in ihrem ersten spanischsprachigen Interview fast ein Jahr nach dem Verleumdungsprozess gegen Johnny Depp endlich bestätigt, dass sie nach Spanien umgezogen ist. Es wurde vermutet, dass sie wohl direkt nach Urteilsspruch mit ihrer mittlerweile Zweijährigen per Privatjet nach Spanien gekommen war und sich hier in der Hauptstadt sesshaft gemacht habe.