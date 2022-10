Amber Heard lebt unter falschem Namen in Mallorca

Heard und Depp, die von 2015 bis 2017 verheiratet waren, stritten von April bis Juni dieses Jahres vor einem Gericht in Fairfax über häusliche Gewalt und Verleumdungen. Eine Jury sprach letztendlich beide wegen Verleumdung schuldig. Heard wurde verurteilt, 10,35 Millionen US-Dollar an Schadenersatz an Depp zu zahlen. Ihr wurden 2 Millionen zugesprochen. Sie kündigte an, gegen das Urteil vorgehen zu wollen.