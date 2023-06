Hollywood-Superstar Jane Fonda im Rollstuhl

Im Februar sorgte sie als quirliger Stargast von Richard Lugner in dessen Opernball-Loge für Stimmung. Während der Filmfestspiele von Cannes ließ sie jetzt keinen roten Teppich aus. Dass Jane Fonda nun am Flughafen LAX im Rollstuhl saß, wirft die Frage auf, ob alles okay ist.