Carpenter trotzt Kritik an ihrem freizügigen Style

„Tun, was für dich funktioniert“

Die „Espresso“-Sängerin gab auch Einblicke in ihre persönlichen Gefühle auf der Bühne und sprach offen über ihre Nervosität. „Es ist schade, dass das überhaupt kritisiert wird, denn ganz ehrlich – es ist das Gruseligste überhaupt, vor so vielen Menschen aufzutreten und so zu tun, als wäre es nichts.“ Carpenter fügte hinzu: „Wenn das Einzige, was dir dabei hilft, die Art und Weise ist, wie du dich anziehst, dann musst du das tun, was für dich funktioniert.“