Geheimnis um Jane Fondas Opernball-Kleid gelüftet

Bleibt abschließend nur zu hoffen, dass Jane Fonda nach der rauschenden Ballnacht in der Wiener Staatsoper nicht so schnell vergisst, in welcher Stadt sie tatsächlich zu Besuch war, wie ihre Stylistin. Die Kleider-Enthüllung garnierte Ehrlich nämlich mit dem Kommentar: „Jane Fonda besucht den jährlichen Wiener Opernball in Venedig.“ Und die Lagunenstadt liegt bekanntlich nicht in Österreich ...