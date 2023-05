„Solche Momente kann man sich nicht kaufen“

Konrad, was für eine Partie erwartest du gegen Frankfurt?

Es wird ein sehr interessantes, emotionales und intensives Spiel werden. Sie sind wie wir eine sehr gute Mannschaft in K.o.-Spielen. Frankfurt weiß wie wir, wie man so ein Spiel gewinnen kann. Ein kleiner Vorteil für uns kann sein, dass wir schon öfter in Berlin im Finale waren. Wir kennen das Umfeld, den Tagesablauf.