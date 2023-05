Messerattacke in Wiener Bar: Frauen verletzt

Mit Schnittwunden und Stichverletzungen im Bereich der Hände kamen zwei Frauen (38 und 42 Jahre alt) am Mittwoch um 1 Uhr in der Früh aus einem Wiener Lokal in der Inneren Stadt gerannt. Ein 52-jähriger Mann steht im Verdacht, die beiden Opfer im Rausch mit einem Messer attackiert zu haben.